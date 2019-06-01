الحبس سنة مع الشغل لشخصين لاتهامهما بالشروع فى قتل آخر بسبب خلافات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهمين محمد.ج" وعاطف.ج.ع" بالحبس مع الشغل سنة واحدة لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه " صديق.أ.ص" بدائرة مركز المنشاة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بامانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز المناة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه إثر طعته بمطواة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب المتهمين بسبب خلافات بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهمين بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض، مما ادى إلى اصابته ووجهت اليهما النيابة تهمة الشروع فى القتل.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.