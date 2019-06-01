البرازيل تسحب دعوة لاعتماد سفيرة مبعوث زعيم المعارضة الفنزويلى

رويترز

قالت مبعوثة زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، إن البرازيل سحبت دعوة لها لتقديم أوراق اعتمادها الدبلوماسي وقالت الحكومة في برازيليا إنها ستقرر في وقت لاحق ما إذا كانت ستقبلها أم لا .

وقال المتحدث باسم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن بولسونارو مازال يعترف بجوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا. وقللت ماريا تريزا بيلاندريا مبعوثة جوايدو من فكرة أن هذا الرفض يعكس تشككا من قبل حكومة بولسونارو.

وقال محللون دبلوماسيون إن الأدلة المتزايدة على عدم قرب حدوث تغيير في الحكم في فنزويلا ربما جعل بولسونارو ومساعديه يتساءلون عما إذا كانوا قد بالغوا في دعمهم لجوايدو.

ويشعر ضباط الجيش السابقون الذين يشكلون نحو ثلث حكومة البرازيل بقلق من استفزاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وحذروا من القيام بأي خطوات قد تحول أزمة اقتصادية وسياسية إلى أعمال عنف عبر حدود البرازيل الشمالية.

وكانت الحكومة البرازيلية قد دعت بيلاندريا إلى تقديم أوراق اعتمادها في قصر الرئاسة مع سفراء من دول أخرى يوم الثلاثاء، المقبل ولكن الحكومة غيرت رأيها.

وقالت لرويترز "لم توجه لي دعوة". ولكنها استبعدت أي إشارة إلى أن هذا الموقف يعكس تراجع التأييد لجوايدو.