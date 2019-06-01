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الأكراد يديرون مركز لإعادة تأهيل اطفال داعش

السبت، 01 يونيو 2019 01:49 م
الأكراد يديرون مركز لإعادة تأهيل اطفال داعش مركز لإعادة تأهيل الصغار الذين جندهم داعش
كتبت: إنجى مجدى

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نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، تقرير عن مركز فى سوريا يعمل على إعادة تأهيل الأطفال والشباب الصغير الذى كان تم تجنيده من قبل تنظيم داعش قبل أن يتم اعتقالهم من قبل القوات الكردية.

 

وتوضح الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن داخل مكتبة خالية من كل شئ فيما عدا الأرفف فى منطقة تل معروف، وقف أربعة اطفال وافدين جدد حيث تمت كتابة أسمائهم وجرائمهم وكيف تم القبض عليهم فى دفتر ملاحظات مع رسالة مكتوبة على الغلاف: "انظر إلى المستقبل".

 

المركز الذى يديره الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، يهدف إلى إعادة تأهيل اولئك الصغار المعتقلين الذين معظمهم من مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى، ويساعدهم على إعادة الإندماج فى المجتمع.

 

 


داعش

الاكراد

سوريا

الولايات المتحدة

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