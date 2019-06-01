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استياء فى الكويت بعد اعتراف طلاب بالغش ومطالب بإعادة الامتحانات.. فيديو

السبت، 01 يونيو 2019 12:30 ص
استياء فى الكويت بعد اعتراف طلاب بالغش ومطالب بإعادة الامتحانات.. فيديو الطلبة خلال اعترافهم بالغش
كتب محمد تهامى زكى

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تسبب مقطع فيديو لطلاب الثانوية العامة الكويت، فى موجة انتقادات حادة، بعد اعتراف بعض الطلاب باللجوء إلى وسائل مختلفة للغش فى الامتحانات التى انتهت أمس الخميس.

 

​وظهر الطلاب فى مقطع فيديو، كشف فيه عن استخدامهم سماعات للغش فى الاختبارات، التى يتراوح أسعارها من 30 إلى 35 دينارا كويتيا،

 

على الجانب الآخر أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الكويت، عن استيائهم وغضبهم بعدم الرقابة جيدا على الطلبة، مطالبين بإعادة الامتحانات لهؤلاء الطلبة مرة أخرى بعد اعترافهم علنا بالغش.

 

 

​ومن جانبهم انتقد مسؤولين في البلاد وبينهم النواب ما جاء في الفيديو، بسبب جرأة الطلبة على مجاهرتهم بالغش.

 

 


الثانوية العامة

الكويت

الغش فى الامتحانات

الغش

امتحانات الثانوية

الثانوية الكويتية

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