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اجتماع لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية لبحث الامتحانات الشفوية

السبت، 01 يونيو 2019 08:47 م
اجتماع لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية لبحث الامتحانات الشفوية جانب من الاجتماع
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أكد  الشيخ نشأت الصاوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على ضرورة اختيار أكفأ المعلمين المتخصصين في العلوم الشرعية والعربية، لاختبار الطلاب شفويًا وضرورة تحرى الدقة فى الإحصائيات الخاصة بالطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان الشفوى. 
 
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وأكد الصاوى خلال اجتماع مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السبت،  لبحث السلبيات التى حدثت فى الأسبوع الأول للامتحانات لتلافيها فى الفترة المتبقية، على ضرورة استمرار الحراسة والشرطة داخل مقرات اللجان، وعودة العاملين المشاركين فى اللجان إلى معاهدهم الأصلية لحين استئناف الامتحانات.
 
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يذكر أن الاجتماع حضره كل من محمد حمزة مدير التعليم الثانوي، و عصام آدم مدير الكمبيوتر التعليمى، و سمير عبد اللاه مدير المعلومات، و سلامة القط مسئول التوجيه الفنى.
 
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