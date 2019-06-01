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إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين شرق النيل ببنى سويف

السبت، 01 يونيو 2019 03:47 ص
إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين شرق النيل ببنى سويف سيارة إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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أصيب خمسة أشخاص فى تصادم سيارتين، اليوم السبت، بمدخل منطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل ببنى سويف .

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة أجرة بأخرى نصف نقل بطريق مصنع الأسمنت بالقرب من كارتة تحصيل بياض العرب.

ونتج عن الحادث إصابة كل من: محمدفرغلى محمد عيد 53 سنة ، مقيم بنى سويف، اشتباه كسر بالقدم اليمنى - محمد نور الدين طه، سائق، 55 سنة، بنى سويف، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وجرح قطعى بالذراع الأيسر- إسلام طه طه 27 سنة، أعمال حرة، بنى سويف، اشتباه كسر بالذراع الأيسر - خلف جمال محمد 23 سنة، طالب، سوهاج، اشتباه كسر بالذراع الأيمن - إسلام محمد محمود 25 سنة، محاسب، بنى سويف، كدمات بالجسم.


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