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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بمدينة الحمام بمطروح

السبت، 01 يونيو 2019 04:28 ص
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بمدينة الحمام بمطروح سيارة إسعاف - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر مشاجرة فى منطقة حفر الباطن، بمدينة الحمام فى محافظة مطروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

 

استقبل مستشفى الحمام المركزى، المصابين محمد س "19سنة"  يعانى من جرح غائر بالذراع الأيسر، وخميس ب " 27 سنة" يعانى من جرح قطعى بالرقبة وجرح قطعى باليد اليمنى، ومحمود بغدادى عبد المجيد "30 سنة" يعانى من جرح قطعى بالرأس طوله حوالي 7 سم وجرح أعلى الصدر وجرح بالزراع الأيسر، وعمر بغدادى عبد المجيد "21سنة" يعانى من كدمات متفرقة بالجسم.

 

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.


مشاجرة

مستشفى الحمام المركزى

محافظة مطروح

مرسى مطروح

اخبار الحوادث

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