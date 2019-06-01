إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بمدينة الحمام بمطروح

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر مشاجرة فى منطقة حفر الباطن، بمدينة الحمام فى محافظة مطروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.
استقبل مستشفى الحمام المركزى، المصابين محمد س "19سنة" يعانى من جرح غائر بالذراع الأيسر، وخميس ب " 27 سنة" يعانى من جرح قطعى بالرقبة وجرح قطعى باليد اليمنى، ومحمود بغدادى عبد المجيد "30 سنة" يعانى من جرح قطعى بالرأس طوله حوالي 7 سم وجرح أعلى الصدر وجرح بالزراع الأيسر، وعمر بغدادى عبد المجيد "21سنة" يعانى من كدمات متفرقة بالجسم.
تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.
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