إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بمدينة الحمام بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر مشاجرة فى منطقة حفر الباطن، بمدينة الحمام فى محافظة مطروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الحمام المركزى، المصابين محمد س "19سنة" يعانى من جرح غائر بالذراع الأيسر، وخميس ب " 27 سنة" يعانى من جرح قطعى بالرقبة وجرح قطعى باليد اليمنى، ومحمود بغدادى عبد المجيد "30 سنة" يعانى من جرح قطعى بالرأس طوله حوالي 7 سم وجرح أعلى الصدر وجرح بالزراع الأيسر، وعمر بغدادى عبد المجيد "21سنة" يعانى من كدمات متفرقة بالجسم.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.