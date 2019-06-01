إصابة 3 أشخاص فى انفجار كابل ضغط عالى بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم فى انفجار كابل ضغط عالى، أثناء وقوفهم أمام منزلهم فجر اليوم، بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط، وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام لتلقى العلاج.

كانت مديرية أمن أسيوط، قد تلقت إخطارا من المقدم محمد عطية رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بانفجار سلك ضغط عالى بمنطقة المعلمين دائرة القسم ووقوع إصابات.

بالانتقال، تبين إصابة 3 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم، وجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

