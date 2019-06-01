سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 29 مهاجرا فى حريق بمخيم فى البوسنة

السبت، 01 يونيو 2019 01:00 م
إصابة 29 مهاجرا فى حريق بمخيم فى البوسنة مهاجرون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شرطة البوسنة إن 29 مهاجرا أصيبوا في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، في مخيم للمهاجرين في بلدة فليكا كلادوشا بشمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة علي سيليديديتش إن المصابين نقلوا إلى مستشفيات في فليكا كلادوشا وبلدة بيهاتش المجاورة بعد الحريق الذي شب في مخيم ميرال الذي يستخدم كسكن مؤقت لنحو 500 مهاجر.

وأضاف مخاطبا رويترز، "فرق الإطفاء منتشرة بالموقع وستخمد الحريق قريبا وعندها يمكن بدء التحقيق في الواقعة".

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الناس وهم يقفزون من النوافذ مذعورين.

ودخل نحو 25 ألف شخص من آسيا وشمال أفريقيا إلى البوسنة العام الماضي قادمين من صربيا والجبل الأسود، وفقا للأجهزة الأمنية في البوسنة. كما وصل نحو ستة آلاف هذا العام.

وتم استيعاب نحو 3500 فقط في مراكز مؤقتة، بينما ينام الآلاف في العراء.

ويتركز معظم اللاجئين في بيهاتش وفليكا كلادوشا، حيث تقول السلطات إن الموارد غير كافية.

ولم تشكل البوسنة المنقسمة عرقيا بعد حكومة رغم مرور سبعة أشهر على الانتخابات العامة. وتعمل مؤسسات الدولة المعنية بشؤون الهجرة واللجوء بالقدرة اللازمة فقط لتسيير الأعمال.


مهاجرون

هجرة

لاجئون

البوسنة

حريق

مخيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إدارة ترامب تستحدث قاعدة جديدة لتقليل أعداد مهاجرى أمريكا الوسطى

الجمعة، 31 مايو 2019 10:50 م

الصين تلقى القبض على 8 مهاجرين كوريين شماليين

الجمعة، 31 مايو 2019 10:26 ص

ترامب "يعاقب" المكسيك بسبب المهاجرين.. ويتوعد بالمزيد

الجمعة، 31 مايو 2019 06:41 ص

على طريقة ترامب.. زعيم يونانى يمينى يدعو لبناء جدار حدودى بإرتفاع 6 متر مع تركيا لمنع تسلل المهاجرين.. فيلوبولوس مشيدا برئيس وزراء المجر: نريد أوروبا مسيحية.. بدلاً من أن نطعم أنفسنا نلبى احتياجات المتسللين

الجمعة، 31 مايو 2019 01:00 ص

زعيم حزب يونانى يطالب ببناء حدودى مع تركيا لمنع تسلل المهاجرين

الخميس، 30 مايو 2019 03:00 م

شاهد.. العثور على مهاجر غير شرعى داخل محرك سيارة

الخميس، 30 مايو 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة