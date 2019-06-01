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إسبانيا تشتكى إلى الأمم المتحدة خبراء ينتقدونها لاحتجازها "كتالونيين"

السبت، 01 يونيو 2019 11:41 ص
إسبانيا تشتكى إلى الأمم المتحدة خبراء ينتقدونها لاحتجازها "كتالونيين" الأوضاع فى كنتالونيا
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إن إسبانيا طالبت الأمم المتحدة بإلغاء تأهيل اثنيين من الخبراء ، يتهمونها بالاحتجاز التعسفى لانفصاليين من كتالونيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير الإسبانى لدى الأمم المتحدة فى جينيف، كريستوبال جونزاليس ألير، قدم هذا الطلب ضد المكسيكى خوسيه جيفارا والكورى سيونج فيل هونج، وكلاهما عضوان فى مجموعة العمل فى الامم المتحدة.

واعتبر السفير الإسبانى أن التقرير الذى أعده الخبراء حول إسبانيا وكتالونيا يشتمل على أخطاء و"تضارب مصالح".

ويخضع المسؤولون الثلاثة وبينهم نائب رئيس حكومة إقليم كتالونيا أوريول جونكيراس، لتوقيف موقت منذ أكثر من عام ونصف عام، وهم يحاكمون مع تسعة متهمين آخرين لدورهم فى محاولة انفصال كتالونيا عن إسبانيا فى أكتوبر 2017.

واستندت حكومة إقليم كتالونيا إلى هذا التقرير لكى تطلب من الحكومة المركزية الجمعة "اتخاذ التدابير اللازمة للإفراج الفورى عن السجناء السياسيين".

ومن جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا أنّ السفير الإسبانى لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف بعث بمذكرتين احتجاجيتين إلى المنظمة الدولية.

وتطالب المذكرة الأولى "بمراجعة خلاصات فريق العمل لتضمنّها أخطاء واختلالات"، بينما تستنكر الثانية وجود "تضارب مصالح".

ويحاكم الانفصاليون خصوصا لتنظيم استفتاء تقرير مصير فى الأول من أكتوبر، رغم منع القضاء ذلك، ويقول التقرير إن الاستفتاء غير قانونى، وفى الوقت نفسه أعلن المتحدث باسم الحكومة الكتالونية مريتكسل بودو أن الحكومة الإسبانية "لن تفى بالتزاماتها كسلطة عامة" فى حال تجاهلت توصيات الخبراء.

 

 


اسبانيا

الامم المتحدة

كتالونيا

استقلال كتالونيا

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