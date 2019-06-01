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إحالة 10 أطباء بمستشفى سيدى سالم المركزى ونائب رئيس مدينة البرج للتحقيق

السبت، 01 يونيو 2019 11:33 ص
إحالة 10 أطباء بمستشفى سيدى سالم المركزى ونائب رئيس مدينة البرج للتحقيق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 10 أطباء بمستشفى سيدى سالم المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل، ونائب رئيس مدينة البرج للتحقيق، لعدم اعطاء تمام اشارة غرفة العمليات فى موعدها بالنوبتجية ليلاً، وأعطى المحافظ لوكيل وزارة الصحة مهلى 72 ساعة لتلافى الملاحظات.

كما شدد المحافظ، على تلافى الملاحظات التى رصدتها لجنة المتابعة من المحافظة بمستشفى سيدى سالم المركزى ومنها وجود العديد من مركبات التوك توك داخل المستشفى، ووجود طفح ببعض البالوعات الخاصة بالصرف الصحى، وانتشار البوص والهيش داخل المستشفى، ووجود لوحات كهرباء مكشوفة بجوار مبنى الغسيل الكلوى، ووجود بيارات مفتوحة داخل المستشفى.

كما لاحظت لجنة متابعة المحافظة، وجود بعض النفايات الطبية خلف مبنى العيادات الخارجية، وبالمرور على قسم الحضانات تبين أنه يوجد 3 تكييفات معطله بالقسم، ونقص بالسرنجات، وبالمرور على قسم العمليات تبين وجود موتورين معطلين، وجهاز التخدير بالقسم معطل، وبالمرور على قسم عناية الاطفال تبين وجود نقص فى السرنجات10 سم، والقسم باحتياج لجهاز رسم قلب، القسم باحتياج لجهاز صدمات، والقسم باحتياج لوصلات تشبع الاكسجين بأجهزة المونيتور، وبالمرور على قسم الجراحة الحريمى تبين أن القسم بة العديد من التصدعات بالجدران، اعمال الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة.

كما لاحظت اللجنة، أن القسم بحاجة لأجهزة محاليل، وبالمرور على قسم النساء والتوليد تبين أن به عجز سرنجات وجوانتى، والقسم بحاجة إلى أجهزة محاليل، ويحتاج بعض المستلزمات مثل (بلاستر، اساور تعريف، اكياس تجميع بول)، وبالمرور على قسم العناية المركزة، تبين احتياج جهاز التنفس الصناعى بالقسم لبطارية، وبالمرور على قسم الاشعة تبين أن جهاز الاشعة المقطعية بالمستشفى انتهى عمرة الافتراضى منذ عام 2017 وهو دائم الأعطال، وتم صرف مبالغ طائلة علية بالصيانة دون جدوى، وبالمرور على قسم الغسيل الكلوى تبين وجود 11 ماكينة دائمى الاعطال وبحاجة إلى لقطع غيار، كما يوجد نقص بالكبسولات 5008، ونقص ببعض الأدوية بالمستشفى.

 


اخبار المحافظات

كفر الشيخ

احاله اطباء

مستشفى سيدى سالم

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