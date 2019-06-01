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إحالة مراقب أول ورئيس لجنة للتحقيق بالفيوم

السبت، 01 يونيو 2019 01:47 م
إحالة مراقب أول ورئيس لجنة للتحقيق بالفيوم خلال تفقد اللجان
الفيوم رباب الجالي

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تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، عددًا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018- 2019  بمحافظة الفيوم،للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر،وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان. 
 
ورافقه خلال الجولة  محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، و هاشم على جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
 
تفقد مجاهد ومرافقوه  لجنة مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية التي تضم 28 لجنة ، وقرر إحالة رئيس اللجنة والمراقب الأول للتحقيق بسبب تواجد التليفون المحمول داخل اللجان مع الطلاب،وشدد على التأكد من صحة بيانات الطلاب،وإتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات. 
 
كما تابع لجنة مدرسة الفنية بنات بالحادقة بشرق الفيوم ، التي تضم 19 لجنة، وتفقد لجان المراقبة،للتأكد من هدوء وانتظام الامتحانات،وعدم اصطحاب الطالبات للتليفون المحمول، موجهًا بتوفير الأجواء المناسبة وجميع سبل الراحة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وتذليل أي عقبات ، وأشاد بانضباط اللجنة وإتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات. 
 
واختتم نائب الوزير جولته بتفقد مدرسة التجارة بنات بغرب الفيوم، التي تضم 27 لجنة،مشيداً بالتزام الملاحظين ورئيس اللجنة بأخذ "موبايلات" الطلاب قبل الامتحان ، والتأكد من التزام الطالبات بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات،وخلال تفقده شدد على عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان،وسحبها قبل بدء الامتحان،واطمأن نائب الوزير للتعليم الفني على سير عملية الامتحانات بالمدرسة،وأشاد بانضباط اللجنة وإتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.
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تعليم الفيوم

التعليم الفني

وزارة التربية والتعليم

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