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إجراءات تعزيز السياحة من بلغاريا لمصر.. أبرزها توأمة بين الإسكندرية وبورجاس

السبت، 01 يونيو 2019 11:00 م
إجراءات تعزيز السياحة من بلغاريا لمصر.. أبرزها توأمة بين الإسكندرية وبورجاس السياحة فى مصر
كتبت آمال رسلان

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فى إطار سعى وزارة السياحة إلى تنشيط الحركة السياحية من الأسواق المختلفة، وعدم الاعتماد على أسواق بعينها، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة فى التنمية الاقتصادية ونمو قطاع السياحة فى كلا البلدين.

 المذكرة تضمن عدد من البنود لزيادة التعاون فى مجال السياحة بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة، ولاسيما فى ظل أهمية قطاع السياحة بالنسبة للبلدين وعمق العلاقات بينهما.

 هذه المذكرة تتضمن عدة بنود من بينها:
 

1 - التعاون فى تطوير منتجات سياحية مشتركة فى مجالات السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة المهرجانات وسياحة الطعام (الطهى) وغيرها من الأنماط السياحية.

2 - تنظيم رحلات تعريفية بين البلدين والترويج السياحى لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البلغارى بها.

3 - إقامة توأمة سياحية بين مدينتى الإسكندرية المصرية وبورجاس البلغارية.

 4 - تبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بتنظيم الأحداث الدولية والمشاركة فيها بهدف الترويج للمنتجات السياحية، مثل المعارض والمؤتمرات السياحية السنوية التى يتم تنظيمها فى البلدين.

 5 - تم الاتفاق بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية على التعاون فى عدد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية السياحية فى البلدين من خلال تبادل المعرفة والخبرات فى هذا المجال.

6 - تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بأنشطة السياحة المستدامة، أخذاً فى الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة.

7 - تبادل المعلومات فيما يتعلق بأساليب تطوير الأنشطة السياحية التى تهدف إلى جذب الحركة السياحية من الأسواق السياحية مثل جمهورية الصين الشعبية وكوريا واليابان والهند وأستراليا والأمريكتين.

8 - تنظيم زيارة لوزيرة السياحة البلغارية لمصر فى أكتوبر المقبل على رأس وفد سياحى يضم محافظ مدينة بورجاس البلغارية، وعدد من نواب البرلمان البلغارى من لجنة السياحة والطيران، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين بقطاع السياحة هناك.

 


بلغاريا

تنشيط السياحة

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السياحة الاوروبية

الاسكندرية

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