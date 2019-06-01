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أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

السبت، 01 يونيو 2019 03:39 م
أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟ المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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توجد فى مصر ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها – وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته – فى الأماكن التالية:

1 - محكمة القاهرة الاقتصادية: بالدورين الثانى والخامس بمركز الدراسات القضائية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بالعباسية ، بالقاهرة.

2 - محكمة الإسكندرية الاقتصادية: بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية ، بمدينة الإسكندرية.

3 - محكمة طنطا الاقتصادية: بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد بمدينة طنطا ، بالغربية.

 4 - محكمة المنصورة الاقتصادية: بالدور الأرضى بمقر محكمة استئناف المنصورة ، بمدينة المنصورة ، بالدقهلية .

5 - محكمة الإسماعيلية الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد.

6 - محكمة بنى سويف الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسيا الجزئية ، بمدينة إهناسيا ، محافظة بنى سويف .

 7 - محكمة أسيوط الاقتصادية: بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بالبرج رقم (أ) بمجمع محاكم أسيوط.

8 - محكمة قنا الاقتصادية: بالعقار رقم 21 شارع 23 يوليو ، بمدينة قنا.

مكان انعقاد جلساتها : تعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية جلساتها فى مقار المحاكم الاقتصادية سالفة الذكر ، ويجوز أن تنعقد – عند الضرورة – فى أى مكان آخر ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .


المحكمة الاقتصادية

اماكن انعقاد المحاكم الاقتصادية

وزير العدل

مقرات المحاكم الاقتصادية

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