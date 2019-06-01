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أوروبا ترفض إعلان اسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية فى القدس الشرقية

السبت، 01 يونيو 2019 10:17 ص
أوروبا ترفض إعلان اسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية فى القدس الشرقية الاحتلال الاسرائيلى - ارشيفية
كتب: أحمد علوى

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أعلن الاتحاد الأوروبى، رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، عقب إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية الخميس الماضى، نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية فى القدس الشرقية.

وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان له اليوم السبت: "الاتحاد الأوروبى يؤكد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وهى أمر غير قانونى وفقا للقانون الدولى، وكذلك عرقلة لعملية السلام".

وأضاف البيان "الاتحاد الأوروبى سيواصل الانخراط فى اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

وتابع البيان: "سياسة الاستيطان وتوسيعها فى القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين، والقدس التى تعتبر عاصمة للدولتين، وهى الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل".

 


الاتحاد الاوروبى

الاستيطان الاسرائيلى

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القدس

الاحتلال الإسرائيلى

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