أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

كتب - هاشم الفخرانى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية تصحب بتدنى للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظات مكة المكرمة ومنها "أضم، والطائف، والعرضيات، والقنفذة، وميسان" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وذكرت وكالة "واس"، أن إدارة الدفاع المدنى بالمنطقة دعت المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه فى بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التى يجب مراعاتها فى مثل هذه الحالات المناخية.