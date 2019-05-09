ميليشيات الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية إلى التحيتا جنوب الحديدة باليمن

صنعاء )أ. ش. أ(

دفعت ميليشيات الحوثي اليوم الخميس بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة في تصعيد عسكري جديد.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصادر عسكرية ميدانية - لم تسمها - القول إن تعزيزات الميليشيات تضمنت آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومئات المقاتلين نحو مديرية التحيتا.

وفي مناطق متفرقة من المديرية، أطلقت الميليشيات النار نحو مواقع ألوية العمالقة التابعة للمقاومة الشعبية اليمنية، من الأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة.

وفي منطقة الطور، فتحت الميليشيات النار صوب مواقع العمالقة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 ، كما قصفت تلك المواقع بشكل مكثف وعنيف.

وأشارت إلى أن القصف الحوثي العنيف امتد إلى مديرية حيس، حيث قصفت الميليشيات بقذائف مدفعية الهاون وقذائف الهاوزر مواقع العمالقة، كما أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة الرشاشة الخفيفة.