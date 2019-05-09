موجز 6.. براءة حبيب العادلي و8 آخرين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و8 آخرين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بالإضافة إلى تغريمه وزير الداخلية الأسبق 500 جنيه.

ونعرض فيما يلى الأهم الأخبار والتي جاءت كالتالي:

قضت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و8 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المشير "خليفة حفتر" القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

يواصل النجم المصرى المحترف فى صفوف نادى ليفربول الانجليزى محمد صلاح رسائله الهادفة للجمهور المصرى، فبعد الحملة الشهيرة التى قدمها صلاح منذ عدة شهور لمحاربة ادمان المخدرات، والتعاطى، يعود النجم المصرى محمد صلاح لمواجهة التدخين هذه المرة.

فى صباح يوم 19 يوليو فى عام 1976، تعرضت فرنسا لأشهر حادث سرقة فى التاريخ على طريقة "سلاحف الننيجا" حيث أطلق عليها البعض "سرقة القرن"، لما تمثلة من حجم المسروقات وقتها التى بلغت 100 مليون فرنك.

لتسهيل الإجراءات على طلاب الثانوية العامة، سيتم إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، السبت 11 مايو 2019، قبل أن يتم توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس يوم الأحد 12 مايو 2019.

"هتسكت ولا أجيب لك الحمبولي"..جملة تسمعها كثيراً إذا عشت فى جنوب البلاد منذ عدة سنوات، فقد كانت الأمهات تحدث أطفالها عن أسطورة الإجرام الحمبولى، الذى ارتكب عشرات الجرائم.

يعيش العالم الإسلامى بآسره فى شهر رمضان الكريم حالة من الروحانيات الربانية والتى تتناسب مع عظمة وجلالة الشهر المُعظم، والذى يسعى المسلمين فيه لتقرب إلى الله عز وجل بمزيد من الطاعات والعبادة، وترك كل ما نهى الله عنه وفى مقدمته الحفاظ على عدم التعدى على حقوق الغير أو حتى قبول أو أخذ ما ليس من حق أحد أخذه.

قضت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة حبيب العادلى، أحمد عبد النبى، محمد أحمد، بكرى عبد المحسن، صلاح عبد القادر، نوال حلمى، عادل فتحى، علا كمال، محمد ضياء الدين، من نهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام، ومن تهم تزوير محررات رسميه واستعمالها، وقضت بتغريم كل متهم منهم مبلغ 500 جنيه عن تهمة الإهمال الغير عمدى بالمال العام.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها الرسمى.

فى أعقاب الهجمات الإرهابية الدامية التى استهدفت عدد من الكنائس والفنادق فى سريلانكا مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخص الشهر الماضى، اتخذت سلطات البلاد قرارا بحظر النقاب أو البرقع فيها لتنضم بذلك على قائمة من الدول أغلبها أوروبية تحظر خطاء الوجه وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك.

مع انطلاق الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان، فرضت مسلسلات إعلام المصريين نفسها بقائمة الأكثر بحثا على عملاق البحث "جوجل"، متصدرة تريند موقع التغريدات تويتر، وذلك نظرا للشعبية التى يتمتع بها نجوم العمل ولفت أنظار المشاهدين من بداية الحلقات الأولى لضخامة الأعمال، واحتلت عدد من المسلسلات التريندات لمدة 3 أيام على التوالى منذ انطلاق الموسم الرمضانى.

عقد مجلس المحافظين اجتماعه الخامس، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور بعض الوزراء لبحث عددٍ من الملفات الخدمية، ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات.

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، باتت جاهزة للتوزيع على الطلبة فى المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، يوم السبت المقبل.

ننتظرها مهما غابت، نحبها ونتعلق بها مهما ابتعدت، نسترجع أياماً كانت فيها عنواناً لبهجة رمضان، حين كنا ننتظر يوميا الجديد الذى ستمتعنا به، أبهرتنا على مدى سنوات برشاقتها وجمالها واستعراضاتها، فحفظنا أغانيها وتتراتها وحاولنا أن نقلد حركاتها، كانت الشوارع تخلو من المارة حين تطل على الشاشة الصغيرة وبعد أن ننتهى من مشاهدة حلقات المتعة اليومية فى رمضان ننشغل فى البحث عن حل الفزورة، هى الخاطبة وأم العريف التى أدخلتنا إلى عالم ورق ورق وأمتعتنا بعجايب صندوق الدنيا.

اعتمدت الحكومة تعديل أسماء 516 مسجدًا كدفعة أولى بناء على ما تم رفعه من المديريات الإقليمية، كانت تحمل أسماء جمعيات وجماعات متطرفة.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، اجتماعًا ضم كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة.

أعلن البنك المركزى، اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم السنوى إلى 8.1% فى شهر أبريل 2019، مقارنة بـ8.9% فى شهر مارس الماضى.

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية، وشاركهم تناول الإفطار، والذى يأتى فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات‪.

صدرت أوامر ملكية فى الأردن، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وجاء فى نص الأوامر، " نحن عبدالله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

بعد اعتذار الداعية السعودى الدكتور عائض القرنى، باسم حركة الصحوة للمجتمع السعودى عن الأخطاء أو التشددات التى خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيقت على الناس، طرحت أسئلة حول ما إذا كانت هذه المحاولة بابا جديدا للتحايل على الشعب العربى، وستلحقه سلسلة من رجال آخرين زعموا التحدث باسم الدين وتاجروا به من أجل المال والسلطة .