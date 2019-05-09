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مصرع مهندس كهرباء وإصابة 2 فنيين أثناء استبدال محول بقرية بالشرقية

الخميس، 09 مايو 2019 01:44 م
مصرع مهندس كهرباء وإصابة 2 فنيين أثناء استبدال محول بقرية بالشرقية جثه-ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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لقى مهندس، مصرعه، فيما أصيب 2 فنيين آخرين بإصابات بالغة، اليوم، أثناء قيامهم بنقل محول كهرباء من قرية الصوفية، حيث سقط عليهم.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "أولاد صقر" المركزي، بوصول كل من: "حمد محمد حمد عبدالله رضوان" مهندس كهرباء، جثة هامدة، و"السيد الحديدى" فنى كهرباء، و"أحمد الدويري" فنى كهرباء، مصابين بكدمات وجروح وإصابات بالغة.
 
 
وتبين من التحريات الأولية أنه حال قيام الثلاثة بنقل محول كهرباء من أمام مكتب بريد قرية "الصوفية" بأولاد صقر، إلى قرية "زور أبو الليل" بدائرة المركز، وقع المحول عليهم، ما أسفر عن مصرعه أحدهم وإصابة اثنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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