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مسئول أمريكي: بومبيو يقطع جولته الأوروبية لمناقشة الأوضاع في إيران وكوريا الشمالية

الخميس، 09 مايو 2019 09:47 م
مسئول أمريكي: بومبيو يقطع جولته الأوروبية لمناقشة الأوضاع في إيران وكوريا الشمالية بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
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 قال مسئول بالخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو قرر قطع جولته الأوروبية، والعودة إلى لمناقشة القضايا المتعلقة بإيران وكوريا الشمالية.

وأفاد راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية بأنه كان من المقرر قيام بومبيو في وقت سابق اليوم بزيارة جرينلاند، إلا أنه قرر إلغاء الزيارة والعودة إلى واشنطن بعد حدوث تطورات تتعلق بإيران وكوريا الشمالية.

وأوضح " صوت أمريكا" أن بومبيو قرر العودة بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، بفرض عقوبات جديدة ضد طهران، الأمر الذي دفع إيران إلى التخلى عن بعض التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى عام 2015، فيما قرر بومبيو العودة ايضا لمناقشة الأوضاع في كوريا الشمالية بعد إعلان متحدث باسم الجيش في كوريا الجنوبية قيام نظيرتها الشمالية بإطلاق صواريخ.

 

 


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