محافظ القليوبية يتابع سير امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وحمدى سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، سير امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية بمدرستى سعد زغلول الإعدادية بنات، وناصر الإعدادية بنين بمدينة بنها.

وتأكد المحافظ، من تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، وتهيئة المناخ المناسب أمام التلاميذ، ليتمكنوا من أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ، على القيادات التعليمية بالالتزام والانضباط داخل اللجان، موجهاً بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب، بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، وتقديم كافة الخدمات للجان لتسهيل سير عملية الامتحانات.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية، للمرور على لجان الامتحانات بمختلف الإدارات لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل كافة العقبات أمام التلاميذ لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

ومن ناحيته، قال طه عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن جميع الإدارات التعليمية انتهت من الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارسها، وتم التنبيه عليهم لتحقيق كافة أوجه الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لخوض الامتحانات، وجميع اللجان على استعداد تام لاستقبال الطلاب وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

يذكر أن، عدد المتقدمين لاختبارات الشهادة الإعدادية يبلغ 89925 طالب وطالبة، مقسمين على 406 لجنة.