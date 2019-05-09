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محافظ أسيوط: 6 آلاف طن قمح بصوامع عرب مطير.. واستكمال رصف الطرق بالمراكز

الخميس، 09 مايو 2019 11:46 ص
محافظ أسيوط: 6 آلاف طن قمح بصوامع عرب مطير.. واستكمال رصف الطرق بالمراكز صوامع القمح
أسيوط محمود عجمى
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، استكمال تنفيذ خطط الرصف الموضوعة للمراكز والقرى ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لرفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية، خاصة الطرق الترابية بين القرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية والنهوض بمشروعات البنية الأساسية والمرافق بكل القرى والنجوع.

 

ووجه المحافظ، جميع رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال الرصف وفقًا للخطة الموضوعة لضمان سير العمل بها وتنفيذها طبقًا للجداول الزمنية والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال في الأوقات المحددة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات بين القرى والمراكز.

 

من جانبه أوضح عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه جاري تنفيذ كافة أعمال الخطة الاستثمارية وخطط الرصف والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، مشيرًا إلى بدء أعمال الرصف بطريق منفلوط/بني مجد بطول 2 كم وتسوية وتمهيد عدد من الطرق بنطاق المركز لتسهيل الحركة والانتقال في هذه الطرق، لافتا إلى استمرار أعمال الرصف وفقاً للخطة المالية المعتمدة.

 

وفي سياق آخر، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تذليل كل العقبات التي قد تواجه المزارعين خلال عملية توريد محصول القمح إلى الشون والصوامع الموزعة على مراكز المحافظة، مشيراً إلى الاستمرار في استقبال الأقماح حتى انتهاء موسم الحصاد وتسليم المحصول لكافة المساحات المزروعة بنطاق المحافظة بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والتموين.

 

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه بناء على تكليفات محافظ أسيوط يتم المرور الدوري على الشون والصوامع والمتابعة المستمرة لعمليات تسليم الأقماح وذلك للاطمئنان على تذليل العقبات أمام تسلم المحصول من المزارعين، مشيراً إلى المرور على صوامع الشركة القابضة بعرب العوامر التي يوجد بها 12 خلية بسعة تخزينية 60 ألف طن حيث تم توريد 6700 طن قمح بها حتى الآن، موضحاً أن توريد محصول القمح مستمر بالجهات التي تم تحديدها لاستلام المحصول من المزارعين بمختلف مراكز المحافظة.

 

 

بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (1)
بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (1)

 

بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (2)
بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (2)

 

بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (3)
بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (3)

 

بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (4)
بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (4)

 

بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (5)
بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (5)

 

بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (6)
بدء رصف طريق منفلوط بني مجد (6)

 

متابعة مستمرة لتوريد الأقماح للصوامع والمطاحن بمراكز المحافظة (1)
متابعة مستمرة لتوريد الأقماح للصوامع والمطاحن بمراكز المحافظة (1)

 

متابعة مستمرة لتوريد الأقماح للصوامع والمطاحن بمراكز المحافظة (2)
متابعة مستمرة لتوريد الأقماح للصوامع والمطاحن بمراكز المحافظة (2)

 

متابعة مستمرة لتوريد الأقماح للصوامع والمطاحن بمراكز المحافظة (3)
متابعة مستمرة لتوريد الأقماح للصوامع والمطاحن بمراكز المحافظة (3)

 

متابعة مستمرة لتوريد الأقماح للصوامع والمطاحن بمراكز المحافظة (4)
متابعة مستمرة لتوريد الأقماح للصوامع والمطاحن بمراكز المحافظة (4)

 


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