مباحث سوهاج تكثف جهودها لكشف لغز مقتل مزارع وإلقاء جثته بالترعة

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج جهودهم من أجل كشف غموض العثور على جثة مزارع فى العقد الخامس من العمر داخل ترعة الشيخ سعيد بين قريتى الحديقة والحسامدة بدائرة المركز.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا يفيد بوجود جثة لذكر يرتدى كامل ملابسه ملقاه بإحدى الترع بدائرة مركز طما ولم يتعرف عليها احد من أهالى المنطقة.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات العثور على جثة وبفحصها ظاهريا وجد بها إصابة بالرأس وتبين أنه تخص ع . ع 50 سنة ويقيم بناحية قرية العتامنة بدائرة مركز طما .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيد للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.