فيديو.. إحباط تهريب 8 قطع أثرية فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص بالشرقية وبحوزته 8 قطع يشتبه فى آثريتها.

وعلى جانب أخر، أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة ديروط قيام ( عامل - مقيم بدائرة المركز) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتبين عدم تواجده وتبين وجود حفرة (بعمق 3 متر وعرض متر) وتم ضبط ( عامل – سن 21 - مقيم بذات الناحية) وكذا (عدد 8 قطع حجرية بها نقوش ورسومات يشتبه فى أثريتها) تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك المنزل.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر القائمة على جرائم الإتجار وحيازة القطع الآثرية.