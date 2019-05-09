فى حملات تموينية رمضانية.. ضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة بالأسواق

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط 127 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية فى الهرم (محافظة الجيزة) لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من المشروبات سريعة التحضير مستخدما خامات رديئة ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط كمية قدرها (22.950 كيلو جرام) مستلزمات إنتاج "سكر – ملح – لبن بودرة – بقسماط" ، و7.278 آلاف عبوة عصائر سريعة التحضير "منتج نهائى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وإنتهاء تواريخ صلاحية بعضها ، وفقا لما ورد بتقرير لجنة مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية - بدائرة مركز شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة) لحيازته كميات من السلع الغذائية "مكسبات طعم" مستخدما خامات رديئة ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط كمية قدرها (7.250 كيلو جرام مستلزمات إنتاج "دقيق حر – شورتنج")، و(26.220 عبوة "مرقة دجاج – كاتشب – مايونيز – مستردة"منتج نهائى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وإنتهاء تواريخ صلاحية بعضها وفقا لما ورد بتقرير لجنة مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص لحفظ المواد الغذائية - بدائرة قسم شرطة مينا البصل (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته كميات من الأسماك قدرها (5.700 كيلو جرام سردين كامل مجمد) مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقا لما ورد بتقرير لجنة مفتشى الطب البيطرى بالإسكندرية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لتجارة وحفظ المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم ومصنعاتها قدرها (1.050طن "لحوم مجمدة – كبدة – سجق" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها بيانات تفيد تواريخ الصلاحية أو الإنتاج ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وفقاً لما ورد بتقرير لجنة مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى (939) قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط (15) قضية إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها ( 77 إسطوانة بوتاجاز، وضبط (3) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (17200) لتر "سولار - بنزين"، وضبط (7) قضايا دقيق مدعم وأقماح ضبط خلالها (1.350 طن دقيق"، وضبط (166) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (21) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية) ضبط خلالها ( 2 طن سكر – 1200 عبوة زيت طعام ، وضبط (5) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (75) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (69,153 طن – 40964 عبوة " مواد غذائية متنوعة"، وضبط (19) قضية فى مجال الغش التجارى ضبط خلالها (21,990 طن مواد منظفات –عدد 6607 قطعة " سلع غير غذائية متنوعة".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (552) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، وضبط (29) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها ضبط خلالها (9.683 طن لحوم وأسماك، وضبط (38) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ضبط خلالها ( 274 عبوة سجائر، وضبط (5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (9.250 طن أسمدة وأعلاف ، وضبط (3) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها (2980 عبوة أدوية – 6550 قطهة أجهزة كهربائية ، وضية فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ضبط خلالها (1650 قطعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.