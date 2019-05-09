فوز 15 ابتكارًا بالمؤتمر الثالث للبحوث الطلابية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الدكتور كريم عبد العزيز، المسئول عن محور الابتكارات والإبداعات فى المؤتمر الثالث للبحوث الطلابية بجامعة قناة السويس، إنه فاز 15 ابتكارا بمشاركة 60 طالبا من طلاب الجامعة المشاركين فى المؤتمر الثالث للبحوث الطلابية، وأن هذه هى المرة الأولى بجامعة قناة السويس يتم فصل الابتكارات عن باقي الأبحاث في جناح خاص بها، وذلك تنفيذا لرؤية ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاكتشاف وفرز الطلاب الموهوبين ودعم المبتكرين تحت رعاية الدكتور طارق رحمى رئيس الجامعة، والدكتور محمد شقيدف مدير مركز الدعم الأكاديمى بالجامعة.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أن الكليات النظرية، وهى التربية الرياضية والآداب شاركت فى المؤتمر إلى جانب الكليات العملية، وقد قدمت كلية الهندسة أكثر من ابتكار "السيارة الموفرة للطاقة، وسيارات الفورميلا، وغواصة اكتشاف الألغام وأداء المهام البحرية".

وفازت هذه الابتكارات بمراكز دولية وإقليمية، حيث فاز فريق السيارة الموفرة للطاقة بالمركز الثانى على مستوي الجمهورية، وتم تصعيدهم للمشاركة علي مستوي العالم والفائزين بالمركز الأول في المؤتمر، وكرم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الطلاب أصحاب ابتكار الغواصة التي تؤدي مهام بحرية.

وتضمنت ابتكارات كلية الحاسبات والمعلومات برمجية، وسوفت وير، وشاركت كلية التربية الرياضية بابتكارين لمساعدة مبارزي الشيش "رياضة الشيش"، علي أداء تدريباتهم ورفع كفاءتهم البدنية، وتقدمت كليات "العلوم، الزراعة، التربية، الطب البيطرى" بأكثر من ابتكار كل في مجاله، وتم تحكيم هذه الابتكارات من لجنة تضم الدكتور حسن محمدين نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذي أشاد بمستوى طلاب جامعة قناة السويس، وتميزهم بهذه الابتكارات التي تجعلهم في مصاف الجامعات الأولي علي مستوي الجامعات المصرية والعربية والأفريقية، ومثل يحتذي به لسائر الجامعات في ظل رؤية ثاقبة لإدارة جامعة قناة السويس، كما ضمت لجنة التحكيم الدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد كلية الحاسبات والمعلومات.