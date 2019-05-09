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ضبط 4290 هاربا من أحكام وتحصيل 115080 فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 09 مايو 2019 04:42 م
ضبط 4290 هاربا من أحكام وتحصيل 115080 فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية -ارشيفية
الغربية- عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2490 هاربا من أحكام، منهم 7 محكوم عليهم فى جنايات و1260 حكما جزئيا، و 164 حكم مستأنف، و2815 حكما فى غرامات، و44 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 115 ألفا و800 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


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