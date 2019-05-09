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بمشاركة زميل لها فى المدرسة..

ضبط مستريحة بالشرقية نصبت على الأهالى بالملايين فى توطيف الأموال

الخميس، 09 مايو 2019 11:33 ص
ضبط مستريحة بالشرقية نصبت على الأهالى بالملايين فى توطيف الأموال حبس -ارشيفيه
الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، القبض على مشرفة نشاط بمدرسة وكاتب زميل لها بالمدرسة، لقيامهما بالنصب علي العديد من الأهالى فى توظيف الأموال، وتم إحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، فيما قرر المستشار محمد مختار جبر، رئيس محكمة أولاد صقر، حبسهما موضوعى على ذمة التحقيقات.
 
تلقي اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أولاد صقر، من عدد من الأهالي عنهم كل من "محمد خالد إبراهيم" مقيم بنى عبيد الدقهلية، و"عبير الشحات أبو المعاطى" وزينب محمد مجاهد"  مقيمتين قرية  قصاصين الأزهار مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وأخرين، بإتهمام كل من " أم هاشم ح ع ع" 38 سنة مشرفة نشاط بمدرسة بقصاصين الأزهار، و " عبد العال إ أ س ح" 42 سنة كاتب بذات المدرسة، ومقيميان  قرية قصاصين الأزهار، بالنصب عليهم و والإستيلاء علي مبالع تقدر بأكثر من 5 مليون جنيه، مقابل توظيفها في العقارات والأراضي، وإعطائهم نسبة سنوية، وقاما بالإستيلاء علي الأموال، وتمكن ضباط مباحث أولاد صقر، برئاسة النقيب محمد حيدة، رئيس المباحث والعقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، من ضبطهما، وجاءت تحريات مباحث الأموال العامة بالزقازيق، برئاسة المقدم محمد فخر، رئيس قسم الأموال العامة، تؤكد صحة الواقعة، وتبين أن أشخاص أخرين في مناصب هامة متورطين في الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 966 إداري أولاد صقر لسنة 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 

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