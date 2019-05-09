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صور.. "سالوبت" هدية من الأميرة مارجريت للأمير هارى احتفالا بمولوده الجديد

الخميس، 09 مايو 2019 01:53 م
صور.. "سالوبت" هدية من الأميرة مارجريت للأمير هارى احتفالا بمولوده الجديد الأميرة مارجيت تهدى الأمير هارى سالبوت أطفال
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أهدت الأميرة مارجيت فى هولندا، الأمير البريطانى هارى "سالوبت أطفال" احتفالا بمولوده الجديد، وجاء ذلك خلال الإطلاق الرسمى للعد التنازلى لدورة ألعاب إنفكتوس 2020 لمدة عام واحد ، فى لاهاى، والتى أقيمت أول مرة فى لندن عام 2014.

وستقام دورة الألعاب فى لاهاى العام المقبل وتشمل مشاركة قدامى المحاربين فى رياضات مثل كرة السلة على كراس متحركة وكرة الطائرة وهم جلوس.

 

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ووضعت ميجان، زوجة الأمير هارى، مولودها فى الساعات الأولى من يوم الإثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم آرتشي ،وأصبح الطفل الملكى أول طفل مختلط عرقيا يتمتع بمكانة بارزة فى تاريخ الملكية البريطانية الحديث.

 

الأمير هارى يحمل السالوبت (1)
الأمير هارى يحمل السالوبت 

 

الأمير هارى يحمل السالوبت (2)
الأمير هارى يحمل السالوبت 

 

الأمير هارى يحمل السالوبت (3)
الأمير هارى يحمل السالوبت 

 

الأمير هارى يحمل السالوبت (4)
الأمير هارى يحمل السالوبت 

 

الأمير هارى يحمل السالوبت (5)
الأمير هارى يحمل السالوبت 

 

الأمير هارى يحمل السالوبت (6)
الأمير هارى يحمل السالوبت 

 


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