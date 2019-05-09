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صور .. انطلاق ماراثون الدورات الرمضانية بمراكز شباب الإسكندرية

الخميس، 09 مايو 2019 08:14 م
صور .. انطلاق ماراثون الدورات الرمضانية بمراكز شباب الإسكندرية ماراثون الدورات الرمضانية
الإسكندرية - جاكلين منير
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تسابقت مراكز الشباب بمحافظة الإسكندريه لتقديم وجبة رياضيه ذات مذاق خاص على ملاعبها ،للساحرة المستديرة ،حيث تعد تلك الدورات  ظاهرة مصرية وسمه من سمات  شهر رمضان المبارك ، وجزء لايتحزأ من تراث الشهر الفضيل.

حيث انطلقت فاعليات اليوم الاول للدورة الرمضانيه بمركز شباب طوسون،،ومركز شباب ابيس10 وأبيس 8 وأبيس 2، كما انطلقت العديد من الدورات الرمضانيه بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظه، منها مركز شباب  الحرمين و طوسون، و  الشلالات، و المعموره، و الانفوشى
 
كما تتوالى انطلاق العديد من الدورات الرمضانيه لتغطية أنحاء محافظة الاسكندريه خلال الأسبوع القادم بفروع ومناطق شرق وغرب ووسط والعامريه والعجمى وبرج العرب
 
واكدت مديرية الشباب و الرياضة برئاسة الدمتورة صفاء الشريف على ان تلك الدورات تحظى  باهتمام كبير جدا سواء  على صعيد المشاركة في فعالياتها أو المتابعة لآداء اللاعبين من قبل أعضاء مراكز الشباب  .
 
وفى سياق متصل تستعد مراكز الشباب على مستوى المحافظه لاطلاق الأمسيات الرمضانيه من الشعر والزجل والتراث الشعبى خلال ليالى رمضان، ومسابقات دينيه وثقافيه، والندوات الدينيه ،لشغل أوقات فراغ الشباب ، وتنميةروح البحث والتنقيب عن المعلومات ممايثقل الشباب وينمى لديه الفكر الثاقب لمجريات الحياه 
 
وعلى صعيد المرأه، تفعل أنشطة اندية الفتاه والمرأه خلال الشهر المبارك، حيث دورات لإعادة تدوير البيئه ، بمراكز شباب احمد عرابى ، السيوف، النصر، العمراوى، المعموره، العجمى، القبارى، الشلالات،الى جانب العديد من الدورات لتعليم الخياطه والباترون، والخرز ، وتعليم الجلد، والكروشيه
 
كما تستعد المديريه لإطلاق المسابقة الثقافيه والدينيه خلال الاسبوع الثانى من الشهر الفضيل بمشاركة أبناء المديريه، لضخ طاقة روحانيه لدى ابناء المديريه وروح المنافسه الشريفه، وتجديد الفكر والوعى الثقافى والمعلوماتى لدى الزملاء بالمديريه
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