صحيفة إسبانية: إعلان ترامب البرازيل حليفا عسكريا للتدخل العسكرى فى فنزويلا

كتبت فاطمة شوقى

تحولت البرازيل ، أهم دول أمريكا الجنوبية ، إلى حليف عسكرى من خارج الناتو للولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما أكده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى رسالة بعث بها إلى الكونجرس ، قائلا "أقوم بهذا التعريف تقديراً للالتزامات الأخيرة لحكومة البرازيل بزيادة التعاون فى مجال الدفاع مع الولايات المتحدة ، وتقديراً لمصلحتنا الخاصة.

ووفقا لصحيفة "بيريوديستا" الإسبانية فقد أكد ترامب أنه اعتزم منح هذه الميزة للبرازيل منذ زيارة إلى نظيره البرازيلى، جاير بولسونارو ، إلى البيت الأبيض فى مارس الماضى ، وأبلغ اليوم الكونجرس بنيته القيام بذلك.

وقالت الصحيفة إن لإعلان ترامب البرازيل حليف عسكرى من خارج الناتو، من الممكن أن يكون لعه أسباب خفية والتى من أهمها ، التدخل العسكرى فى فنزويلا، حيث أن الجانبين على استعداد تام للتدخل العسكرى فى الوقت المناسب بسبب الازمة التى تمر بها البلد الكاريبى منذ اعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو ، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ويسعى الى الاطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بمساعدة ترامب.

ومن الناحية الفنية ، سيكون ترامب حراً فى منح وضع الحليف العسكرى الاستراتيجى خارج الناتو إلى البرازيل اعتبارًا من 7 يونيو ، حيث يتعين عليه إخطار الكونجرس قبل 30 يومًا على الأقل من تعيينه.

وبذلك تصبح البرازيل ثانى بلد فى أمريكا اللاتينية ، بعد الأرجنتين ، وفى المرتبة الثامنة عشرة فقط فى العالم التى تحصل على رتبة حليف عسكرى استراتيجى للولايات المتحدة خارج الناتو، وتفتح هذه الفئة الباب أمام استسلام المواد الدفاعية الفائضة وتنظيم مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما استقبل الرئيس الامريكى لبولسونارو فى مارس الماضى ، فتح ترامب الباب للتفاوض حول انضمام البرازيل إلى الناتو ، رغم أنه قال إنه "سيتعين عليه التحدث إلى الكثير من الناس" من أجل الانضمام إلى حلف الأطلسى.

كما دعم الرئيس حملة البرازيل للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) ، وهى عملية قد تستغرق سنوات لكن بولسونارو يريد التعجيل بدعم رسمى من الولايات المتحدة.