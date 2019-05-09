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الخميس، 09 مايو 2019 02:02 م
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شركة الحديد والصلب الحكومية ترفض عرض روسى لتطويرها

الخميس، 09 مايو 2019 01:43 م
شركة الحديد والصلب الحكومية ترفض عرض روسى لتطويرها حديد تسليح - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن رفض لجنة البت المنعقدة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية لدراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية بشأن تأهيل وتطوير وإدارة الحديد والصلب المصرية.
 
وأرجعت الشركة سبب الرفض إلى أن العرض المقدم من ميت بروم الروسية غير مناسب لتطوير الشركة وغير مطابق مع دعوة الشراكة.
 
وتكبدت شركة الحديد والصلب، خسائر بلغت 531.28 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية مارس الماضى 2019، مقابل 456.62 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 928.04 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضى.
 
وألغت إدارة البورصة المصرية، العمليات المنفذة على سهم شركة الحديد والصلب المصرية قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى.
 
 

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