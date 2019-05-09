زعيم العمال البريطانى لتريزا ماى: تعلمى من ليفربول كيف تربحين من أوروبا

كتب – هاشم الفخرانى

نصح زعيم حزب العمال البريطانى جيرمى كوربن، رئيسة الوزراء تريزا ماى بأخذ النصيحة من يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، لإدارة مفاوضاتها بشكل أفضل مع الاتحاد الأوروبي.

وقال كوربن فى جلسة لمجلس العموم البريطاني بحضور رئيسة الوزراء، بعد الأداء المبهر لفريقنا ليفربول، ربما علينا أن نطالب رئيسة الوزراء بأخذ النصيحة من يورجن كلوب للتعلم كيفية الحصول على نتائج جيدة فى أوروبا، فى إشارة ساخرة لتعثر مفاوضات بريكست.

وبدورها ردت تريزا ماى بالتأكيد على أنه رغم التعثر، فإن لندن لا يزال أمامها فرصة.