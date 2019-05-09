رئيس مدينة إدفو: توزيع 57 طبيبا على الوحدات الصحية لرفع مستوى الخدمة الطبية

أسوان ندى سليم

أكد العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو، أن إدارة إدفو الصحية بحى غرب استقبلت نحو 57 طبيب بشرى، قبل توزيعهم على جميع الوحدات التى لايوجد بها طبيب مقيم، حتى يتم الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ومواجهة أزمة نقص الأطباء وتراجع الخدمات الطبية للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة إدفو، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن أزمة نقص الفرق الطبية سيتم التغلب عليها، وإحكام السيطرة على الوحدات الصحية بالمدينة، خاصة بعد إحالة 50 موظفا وطبيبا وصيدليا إلى التحقيق بشأن تغيبهم عن العمل بعدد من الوحدات الصحية التى تخدم أهالي المدينة.