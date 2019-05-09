دواوين الوزارات.. "الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ539 ألف طن

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن: 4 ملايين جنيه مساعدات مالية إضافية لمستحقى "تكافل" والأولى بالرعاية

وزارة التموين:

التموين تتعاقد على شراء 48 ألف طن زيت طعام لطرحه على البطاقات

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

"التموين" تعلن زيادة طرح اللحوم البلدية بالمجمعات.. والكيلو بـ110 جنيهات

وزارة التربية والتعليم:

التعليم ترسل أرقام جلوس الثانوية العامة للمديريات الأحد المقبل

وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالسودان

"التعليم" تتابع خطوات المديريات والمدارس لامتحان أولى ثانوى الإلكترونى

وزارة الصحة:

الصحة: الطبيب "محمد صلاح" غادر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه على نفقة الدولة

الصحة تعلن ضبط وإعدام 15 طن ياميش غير صالح للاستهلاك الآدمى بالمحافظات

"الصحة" تعلن عن توفير ألبان الأطفال الخاصة بالمصابين بأمراض التمثيل الغذائى

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ539 ألف طن

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: السعودية تحدد 6 ساعات للعمل بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان

وزير القوى العاملة يستعجل مستحقات المعاشات التقاعدية لأصحابها لدى العراق

وزارة الهجرة:

وزراء الهجرة والثقافة والتضامن والآثار يضعون خطة للاحتفال بشهر التراث المصرى بكندا

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف ورئيس "دينية البرلمان" يفتتحان ملتقى الحسين.. اليوم