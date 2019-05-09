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حمى وشخصوها سرطان..مصرية ترفع دعوى ضد مستشفى بالهند

الخميس، 09 مايو 2019 01:15 م
حمى وشخصوها سرطان..مصرية ترفع دعوى ضد مستشفى بالهند المصرية قبل العلاج
كتب محمد جمال
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قدمت امرأة مصرية تبلغ من العمر 31 عامًا شكوى من الشرطة ضد مستشفى ببنجالورو فى الهند تتهم الأطباء بتشخيصها خطأً بالسرطان، حسبما ذكرت وسائل إعلام هندية.
 
 
وقالت ماجدة هارون علي إنها نقلت إلى مستشفى أبولو في شيشريبورام فى سبتمبر 2018 لأنها عانت من الحمى ،ومع ذلك تم تشخيص حمى خطأ على أنها سرطان ، وأوصى الأطباء لها بالذهاب للعلاج الكيميائى.
 
 
المصرية التى شخصت باصابتها بالسرطان عن طريق الخطأ
المصرية التى شخصت باصابتها بالسرطان عن طريق الخطأ فى الهند
 
وبعد أيام من تلقي العلاجات ، شعر أحد أقرباؤها بالشك فى التشخيص الخاطئ ،واتصل بمختبر كيدواى بنجالورو ومركز تشخيص آخر فى مومباى وبشكل مثير للصدمة أعلن الأطباء أنها خالية من السرطان ،وأخذ الرأى الثانى من الأطباء الآخرين ، وطلب تفسيرا من مستشفى أبولو.
 
المصرية
قبل العلاج المصرية
 
ونظرًا لفشل موظفى المستشفى في الإجابة على أسئلتها ، تم رفع شكوى فى مركز شرطة شيشادريبورام قائلة إن الأطباء عرضوا حياتها للخطر من خلال تشخيصها خطأً بالسرطان وإعطاء الأدوية الخاطئة.
 
 
إعلان مراكز التشخيص الأخرى بأنها غير مصابة بالسرطان
إعلان مراكز التشخيص الأخرى بأنها غير مصابة بالسرطان

 

التقرير الطبى
التقرير الطبى

 


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