video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 08:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جار طفل أطفيح الغارق: حتى الآن لم تنجح جهود الإنقاذ فى الوصول لجثته منذ 3أيام

الخميس، 09 مايو 2019 07:00 ص
جار طفل أطفيح الغارق: حتى الآن لم تنجح جهود الإنقاذ فى الوصول لجثته منذ 3أيام الطفل غريق أطفيح
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

قال محمد عمران، جار الطفل الذى تعرض للغرق بنهر النيل فى أطفيح بالجيزة، إن آخر لحظات الطفل محمد صلاح، قبل غرقه كان يلعب بصحبة أصدقاءه بمعدية كفر قنديل بأطفيح، اختل توازنه وسقط بالمياه، مما أسفر عن مفارقته الحياة. 

وقال جار الطفل، إن الحادث وقع منذ 3 أيام، وحتى الآن لم تنجح جهود قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال جثته، مؤكدا أن أفراد أسرته يواصلون البحث عن جثمانه بنهر النيل. 


تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد غرق طفل بنهر النيل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طفل يدعى محمد صالح يبلغ من العمر 12 عاما، اختل توازنه وسقط بنهر النيل، مما أسفر عن مفارقته الحياة. 


وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى، وجارى إجراء عملية بحث للعثور على جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

FB_IMG_1557319998071

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شباب وأطفال الأقصر يهربون من الطقس الحار بالسباحة فى نهر النيل والحصيلة غريق

أهالى غريقى الحوامدية يطلبون تكثيف الجهود للعثور على الجثتين فى النيل

غرق طفل

نهر النيل

أمن الجيزة

أطفيح

اخبار الحوادث اليوم

الطفل غريق أطفيح

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة