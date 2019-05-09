جار طفل أطفيح الغارق: حتى الآن لم تنجح جهود الإنقاذ فى الوصول لجثته منذ 3أيام

كتب بهجت أبو ضيف

قال محمد عمران، جار الطفل الذى تعرض للغرق بنهر النيل فى أطفيح بالجيزة، إن آخر لحظات الطفل محمد صلاح، قبل غرقه كان يلعب بصحبة أصدقاءه بمعدية كفر قنديل بأطفيح، اختل توازنه وسقط بالمياه، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

وقال جار الطفل، إن الحادث وقع منذ 3 أيام، وحتى الآن لم تنجح جهود قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال جثته، مؤكدا أن أفراد أسرته يواصلون البحث عن جثمانه بنهر النيل.



تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد غرق طفل بنهر النيل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طفل يدعى محمد صالح يبلغ من العمر 12 عاما، اختل توازنه وسقط بنهر النيل، مما أسفر عن مفارقته الحياة.



وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى، وجارى إجراء عملية بحث للعثور على جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.