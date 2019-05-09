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تعليم سوهاج: لم نتلقى أى شكاوى فى اليوم الأول لامتحان الشهادة الإعدادية

الخميس، 09 مايو 2019 12:24 م
تعليم سوهاج: لم نتلقى أى شكاوى فى اليوم الأول لامتحان الشهادة الإعدادية الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج محمود مقبول
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انتهت منذ قليل، أعمال الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، عقب أداء الطلاب والطالبات الإمتحان بمادة اللغة العربية فترة واحدة، وذلك داخل 425 لجنة مقسمة على 11 إدارة تعليمية.
 
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن امتحانات الشهادة الإعدادية، انطلقت اليوم، ومن المقرر لها أن تنتهى يوم الأربعاء المقبل 15 مايو الجارى.
 
وأضاف شلتوت أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى بمحافظة سوهاج هذا العام، تقدم لها ما يقرب من  70 ألف 531 طالبا على مستوى 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.
 
وأضاف شلتوت أن غرفة العمليات الموجودة بالمديرية والمنوط بها متابعة الإمتحانات، لم تتلقى حتى نهاية أعمال لجنة اليوم أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، أو حتى الملاحظين والمراقبين، و إن جميع المدارس استعدت للامتحانات، وتم تجهيز اللجان بجميع مراكز المحافظة وعددهم 425 لجنة موزعة على 526 مدرسة.
 
وأوضح أنه تم تقسيم الامتحانات بسوهاج إلى قطاعات شمال، ويضم طهطا وطما وجهينة، وبلغ عدد اللجان به 91 لجنة، وعدد الطلاب المقيدين 14 ألفا 239 طالبا وطالبة، وقطاع جنوب ويضم جرجا والبلينا والمنشأة، وعدد اللجان به 143 لجنة، وعدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحان 23 ألف 243 طالبا وطالبة، وقطاع وسط ويضم إدارات ساقلته وأخميم وسوهاج والمراغة ودار السلام، وعدد اللجان 191 لجنة وعدد الطلاب 33 ألفا 49 طالبا وطالبة.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات الاستباقية مع مديرين الإدارات ورؤساء اللجان، لبحث كيفية تسير الامتحانات وتوفير الجو الملائم الخاص للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وذلك فى ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك، موضحا أن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه بين مديرية التربية والتعليم وبين مديرية أمن سوهاج، لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة.
 
 

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