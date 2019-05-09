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ترامب يعرب عن دهشته لاستدعاء ابنه الأكبر أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي

الخميس، 09 مايو 2019 09:34 م
ترامب يعرب عن دهشته لاستدعاء ابنه الأكبر أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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 أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن شعوره بالدهشة البالغة إزاء استدعاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتزعمه الجمهوريون لأبنه الأكبر - دونالد ترامب جونيور - للإدلاء بشهادته فيما يتردد عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. 
 
وأضاف ترامب - حسبما ذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الانجليزية - أن "أبني أدلى بشهادته سابقا، وأن شهادته استغرقت نحو 20 ساعة"، وتابع إن "دونالد ترامب جونيور شخص جيد للغاية، وأن التقرير الصادر عن المحقق الخاص روبرت مولر برأه تماما".
 
ولم تتوافر أية مؤشرات بشأن ما إذا كان ابن ترامب سوف يمتثل لهذا الأمر بالوقوف أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ .
 
من جانبه، انتقد مايك مولفينى القائم باعمال كبير العاملين في البيت الأبيض إقدام لجنة الاستخبارات على استدعاء ابن ترامب دون إخطار البيت الأبيض مسبقا وقبل وقت كاف. 
 
 

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