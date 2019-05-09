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ترامب يطالب بمحاكمة جون كيري بعد "نصيحته لإيران"

الخميس، 09 مايو 2019 10:07 م
ترامب يطالب بمحاكمة جون كيري بعد "نصيحته لإيران" جون كيرى
واشنطن (أ ش أ)
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 اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتعين محاكمة وزير الخارجية الأسبق جون كيري، لقيامه بانتهاك قانون (لوجان) من خلال محادثاته مع إيران.

وقال ترامب - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس  إن جون كيري انتهك قانون (لوجان) بعد أن تحدث مع إيران وعقد العديد من الاجتماعات وأجرى العديد من المكالمات الهاتفية، وهو يخبرهم بما يجب عليهم فعله.

وأضاف أن إيران حصلت على "نصيحة سيئة للغاية" من قبل جون كيري والأشخاص الذين ساعدوا في دفع الولايات المتحدة إلى اتفاق إيران النووي السيئ للغاية.

يشار إلى أن قانون (لوجان) صدر عام 1799، وهو قانون اتحادي يجرم التفاوض من قبل أشخاص غير مصرح لهم مع حكومات أجنبية لها نزاع مع الولايات المتحدة. ولم تتم إدانة أي شخص على الإطلاق حتى الآن بانتهاكه.

 

 


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