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تدعيم طريق محور الفرافرة – ديروط بـ3 أكمنة و4 نقاط إسعاف لخدمة المسافرين

الخميس، 09 مايو 2019 07:20 م
تدعيم طريق محور الفرافرة – ديروط بـ3 أكمنة و4 نقاط إسعاف لخدمة المسافرين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اللواء محمد الفحام، اليوم الخميس، عن انتهاء الوحدة المحلية من أعمال الرفع المساحي لمشروع يستهدف إقامة 3 أكمنة أمنية و4 نقاط إسعاف لخدمة محور الفرافرة – ديروط. 

وأكد الفحام، أن المركز يتولي حاليا التنسيق مع عدة جهات منها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإقامة محطات وقود " وطنية" لخدمة مستخدمي الطريق.
 
ولفت إلى أن الطريق يبلغ طوله 310 كم وتتولي الوحدة المحلية لمركز الفرافرة الإشراف حتى منطقة الكيلو 220 من الطريق من بدايته من مدينة الفرافرة، بينما باقي المسافة تتبع محافظة أسيوط، وستقام الأكمنة الثلاثة ونقاط الإسعاف الأربعة في الجزء الذي يقع تحت إشراف ومسئولية مركز الفرافرة. 
 
وأشار رئيس مركز الفرافرة، إلي أن الطريق سوف يساهم في ربط الواحات الأول بوادي النيل مباشرة واختصار المسافة فيما بينها لأكثر من 70% بدلاً من الطريق الحالي الذي يمر علي الداخلة ثم الخارجة ثم أسيوط وما يتبعه ذلك الاختصار من زيادة في التبادل التجاري والرواج الاقتصادي والسياحي، فضلاً عن إقامة مجتمعات عمرانية وقري جديدة علي جانبيه تجذب ملايين المواطنين من وادي النيل المكتظ بسكانه إلي الوادي الجديد. 
 
وأوضح، أن الطريق يساهم في استثمار المعادن الثمينة المنتشرة بالصحراء الغربية وتنشيط السياحة البرية وسياحة السفاري القادمة من أسوان والأقصر لمحمية الصحراء البيضاء والجلف الكبير بواحة الفرافرة.
 
وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن افتتاح محور الفرافرة – ديروط بطول 310 كم وبتكلفة 1.7 مليار جنيه، بإشراف وتنفيذ جهاز التعمير.
 
 
 
 

 


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