تحرير 50 محضرا لمخابز بلدية فى حملات للتموين على مراكز سمسطا وببا وبنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إن مديرية التموين قامت بتوجيه عدد من الحملات على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 50 مخالفة وتوقيع غرامات على أصحاب المخابز المخالفة بواقع 19 مخالفة بمركز ومدينة بنى سويف، و15 مخالفة بمركز ومدينة سمسطا، و16 مخالفة بمركز ومدينة ببا.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تنوعت المخالفات التى تم تحريرها ما بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، تجميع بطاقات تموينية، عدم إعطاء بون، عدم وجود سجل تفتيش، توقف كلى عن الإنتاج، عدم نظافة أدوات العجين، عدم الإعلان عن قائمة البيانات، عدم وجود ميزان حساس، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، عدم وجود ماكينة صرف).

من جانبه وجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجارى بالأسواق.