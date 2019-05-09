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تحرير اثنين اختطفتهما عصابات "داعش" بالشرقاط العراقية

الخميس، 09 مايو 2019 03:10 ص
تحرير اثنين اختطفتهما عصابات "داعش" بالشرقاط العراقية قوات الأمن العراقية
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقى، بأن قوة مشتركة حررت مختطفين اثنين بعد ساعتين من اختطافهما على يد تنظيم (داعش) الإرهابى فى قضاء الشرقاط.
وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن عصابات داعش الإرهابى اختطفت شخصين من أهالى قرية العدلة التابعة لناحية الساحل الأيسر قضاء الشرقاط، ولاذت بالفرار.
وأضاف أنه "على الفور تحركت قوة مشتركة من الجيش العراقى وقوة من شرطة الساحل الأيسر بالقضاء إلى مكان الحادث"، مشيرا إلى أن "القوة اشتبكت مع العناصر التكفيرية بالقرب من القرية، وتمكنت من تحرير المختطفين".


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