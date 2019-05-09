تجنبى الخلافات فى رمضان.. مختصة: هوس التسوق مرض يصيب الزوجات ويتحول لإدمان

كتبت أسماء شلبى

هناك أنواع من الطباع البشرية المختلفة والتى قد تتسبب لمعاناة إلى المقربون منها خاصة الأزواج الذين تختلف طباعهم وصفاتهم، لنجد العصبى وهناك المغرور وهناك الحاقد والبخيل والمسرف والبخيل،والحل الوحيد لنجاح العلاقة بين الأزواج هى التفهم وتقبل الطرف الأخر.



تغلبى على إدمان تبديد أموالك فى التسوق

ويقف الزوج على عبدالرحمن.م، أمام محكمة الأسرة بعد عامان من زواجه يشكو فى دعوى نشوز إسراف زوجته غير المبرر وتبديها أموالهم فى التسوق وشراء مستلزمات ليست فى حاجة لها مما تسبب بينهم لخلافات أسرية وتركها منزل الزوجية.

ويؤكد الزوج: "زوجتى تسبب فى خراب منزلى وإصابتى بحالة نفسية سيئة بسبب نشرها اتهامات غير صحيحة ضدى واتهامى بالبخل بعد أن خدعت أصدقائى بدموعها وجعلتهم يتسألون عن كيفية قيامى بالافتراء على سيدة، وحاصرتنى بإقامة البلاغات مستغلة معارفها فى محاولة منها لتجبرنى على التنازل عن شقتى وسيارتى".



وفى هذا السياق، علقت الدكتورة مها المصرى أخصائية علم النفس، المرأة الذكية تتفادى ما يغضب زوجها، وتتعرف على ما يسعده فتفعله، ومهما كانت شخصية الزوج فإن أقصر الطرق لإرضائه يكون بفهم نفسيته وتقدير وضعه وظروفه.



وأضافت المصرى: عندما يحتد الصراع على عادة معينة مثل هوس التسوق فعلى الزوجة الاعتراف بوجود مشكلة والرغبة فى حلها وتحديد الأولويات أو زيارة طبيب مختص لما يشكله من خطر على استقرار حياتها الزوجية وأسرتها،حيث إن إدمان التسوق شأنه كشأن باقى أنواع الإدمان، حيث يدفع أصحابه لشراء الأشياء بغض النظر عن الحاجة إليها وبغض النظر عن وجود مال كافى أم لا.