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بريطانيا تعبر عن القلق الشديد من تدهور الوضع الأمني في ليبيا

الخميس، 09 مايو 2019 08:02 م
بريطانيا تعبر عن القلق الشديد من تدهور الوضع الأمني في ليبيا فائز السراج
لندن (رويترز)
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 قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الخميس إن بلاده قلقة من تدهور الوضع الأمني والإنساني في ليبيا.

 

وأدلى هانت بتلك التعليقات بعد لقائه هو ورئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن مع فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها في طرابلس.

 

وقال هانت "الحكومة البريطانية تشاطر رئيس الوزراء السراج قلقه الشديد تجاه الموقف في أنحاء ليبيا حيث يستمر التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية".

 

وأضاف "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لوضع حد لإراقة الدماء والغموض".

 

وتابع هانت قائلا "دعونا رئيس الوزراء السراج إلى حث كل الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها والعودة للمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

 

 


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