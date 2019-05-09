video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"بالحلال يا معلم".. تعرف على عقوبة الرشوة فى نهار رمضان

الخميس، 09 مايو 2019 03:41 م
"بالحلال يا معلم".. تعرف على عقوبة الرشوة فى نهار رمضان ارشيفية_
كتب محمد أبو عوض
إضافة تعليق

يعيش العالم الإسلامى بآسره فى شهر رمضان الكريم حالة من الروحانيات الربانية والتى تتناسب مع عظمة وجلالة الشهر المُعظم، والذى يسعى المسلمين فيه لتقرب إلى الله عز وجل بمزيد من الطاعات والعبادة، وترك كل ما نهى الله عنه وفى مقدمته الحفاظ على عدم التعدى على حقوق الغير أو حتى قبول أو أخذ ما ليس من حق أحد أخذه.

محاولات البعض الترفع عن فعل ما يغضب الله فى رمضان، دفعتنا لتناول قضايا تهم كل صائم فى مصر، وفى مقدماتها القضايا التى تتعلق بالمعاملات، سواء مع بعضن البعض كمواطنين أو حتى المواطن مع الموظفين العاملين فى بعض المنشآت والمؤسسات والشركات لنتطرق للحديث حول قضية فى الأوقات الطبيعية تأخذ حيز كبير  مثلا قضايا الرشوة، والتى من الوارد حدوثها فى غير رمضان، أما الشهر الكريم يكون الحالة الروحانية والربانية عالية جداً ولكن إذا وقعت عملية الرشوة فى رمضان ما هو الموقف؟.

الرشوة فى شهر رمضان الكريم لا تختلف عقوبتها فى رمضان من غيرها عند المشرع طبقاً لقانون العقوبات المصرى، كما نص فى باب الرشوة فى المادة "130" والمادة"130" مكرر والتى نصت على ما يلى:

 

"كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاستئناف تحدد جلسة ٢٦ الجارى لمحاكمة مسئولة بحى شمال الجيزة لتقاضيها رشوة

السجن 10 سنوات لـ7 متهمين لتلقيهم رشوة بالإسكندرية

فيديو.. "مباشر قطر"تكشف دبلوماسية "تميم" القذرة المعتمدة على الرشاوى

تجديد حبس موظف بجهاز تنظيم الاتصالات وآخر بتهمة تلقى رشوة

تأجيل محاكمة 7 موظفين بمصلحة الضرائب لاتهامهم بالرشوة لـ4 أغسطس المقبل

اليوم.. استكمال محاكمة مديرة تنظيم حى شرق مدينة نصر بتهمة الرشوة

الحوادث

حوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

اخبار الرشوة

الموظف

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة