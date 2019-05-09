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انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

الخميس، 09 مايو 2019 12:58 م
انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام تقرير الشائعات
كتبت هند مختار
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كشف المركز الأعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 2-9 مايو الجارى.

وتضمنت الشائعات توقف مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" لعدم جاهزية المستشفيات وتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة لضعف المخصصات المالية واختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات وإعادة استخدام السرنجات الطبية فى المستشفيات الحكومية، وتوقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن، وتصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب، وتداول قائمة بأسعار جديدة للوقود، وتقليص ميزانية التعليم فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، وإلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس وإلغاء نظام الـ  "open book"  فى امتحانات الصف الأول الثانوى وإلغاء امتحانات طلاب المنازل فى نظام التعليم الجديد، وهدم مبنى ماسبيرو، ونقل مقره إلى مدينة الإنتاج الإعلامى.

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