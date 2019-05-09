الولايات المتحدة تعتقل 99 ألف مهاجر على حدودها الجنوبية الغربية فى أبريل

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أعلنت هيئة حماية الحدود والجمارك الأمريكية أن سلطات مراقبة الحدود اعتقلت نحو 99 ألف مهاجر على الحدود الجنوبية الغربية خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت كارلا بروفوست كبيرة مسئولى مراقبة الحدود ـ خلال جلسة استماع باللجنة القضائية الفرعية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس ـ إن هذه الأعداد تجاوزت التوقعات المعتادة بالمقارنة بالأعوام السابقة داعية الكونجرس لاتخاذ موقف إزاء ذلك.



وأضافت أن مواجهة هذه الأزمة لا يمكن أن تكون من خلال مجرد تحويل موارد أكثر أو بناء المزيد من الحواجز ، فالأمر يشبه " وضع دلو تحت صنبور مياه مفتوح بصفة مستمرة " فمهما كان عدد الدلاء فلن تحتوى كل المياه المتدفقة.



وأوضحت أن الاعتقالات على الحدود الجنوبية ـ وهى أحد المؤشرات لقياس حجم عبور المهاجرين بصورة غير قانونية ـ زادت فى الأشهر الأخيرة إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقد من الزمن.