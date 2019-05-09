المعارضة التركية تتهم أردوغان بالقيام بـ"انقلاب مدني"

أنقرة (أ ش أ)

أكدت المعارضة التركية أن مرشحها لرئاسة بلدية إسطنبول سينافس على المنصب ويفوز به مرة أخرى.

واتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان بالقيام بـ"انقلاب مدني" يفوق خطورة الانقلابات العسكرية، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/.

وأشارت عدة أحزاب تركية صغيرة إلى أنها قد تدعم مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في إعادة الانتخابات، وذلك احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء نتائج انتخابات البلدية التي أجريت في مارس الماضي .

وكان قد أُعلن فوز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري بمنصب رئيس بلدية اسطنبول في منتصف أبريل بعد أسابيع من الجدل بشأن النتائج وإعادة فرز جزئي للأصوات، إلا أن أردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) طالبا بإلغاء انتخابات إسطنبول بزعم حدوث مخالفات على نطاق واسع.