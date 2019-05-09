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المباحث تكثف جهودها لتحديد هوية سارقى شركة بشارع لبنان

الخميس، 09 مايو 2019 11:13 ص
المباحث تكثف جهودها لتحديد هوية سارقى شركة بشارع لبنان متهمون ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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يكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية المتهمين بسرقة "شيكات" من إحدى الشركات وأجهزة لاب توب والهواتف المحمولة من مسئولى الشركة، بشارع لبنان.

وطلبت جهات التحقيق، تحريات الأجهزة الأمنية حول اقتحام 9 أشخاص لشركة مقاولات بشارع لبنان بمنطقة المهندسين، واستيلائهم على مبالغ مالية وشيكات بنكية وهواتف محمول، بسبب خلافات بينهم وبين القائمين على الشركة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من المسئولين عن إحدى شركات المقاولات بشارع لبنان، حمل رقم 11846 جنح العجوزة لسنة 2019، أفادوا فيها بأنهم فوجئوا باقتحام 9 أشخاص لمقر الشركة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، واستولوا على شنطة به مبلغ مالى قدره 29 ألف جنيه وهواتف محمولة، وشيكات بنكية، وهواتف محمولة ومتعلقات شخصية.

وقال مسئول الشركة فى محضر التحقيق، إن شقيقه اشترى قطعة أرض بمساحة 46 فدان من سيدة بمبلغ مالى قدره 45 مليون جنيه، وكان من المقرر سداد قيمتها على أقساط، وقد تم سداد مبلغ قدره 18 مليون جنيه من قيمة الأرض، وتبقى مبلغ 27 مليون جنيه، وأن شقيقه قسم الأرض وباعها للغير ومنهم "عادل.س" الذى اشترى ثمانية أفدنة وأثنى عشر قيراط وثلاثة عشر سهم بملبغ 54 مليون جنيه، تم دفع جزء منهم والباقى على 6 شيكات بنكية.

وأضاف، أنه فوجئ بقدوم شخصين إلى مكتبه بالشركة، وبصحبته حقيبة، وأثناء تواجدهم حضرت السيدة ومعها شخص آخر، وبصحبتهم أكثر من 5 أشخاص، واقتحموا المكتب وأشهروا الأسلحة البيضاء، وتعدوا عليه وشقيقه وأحدثوا بهم إصابات واستولوا على حقيبة بداخلها مبلغ مالى قدره 29 ألف جنيه، ودفتر شيكات، ومتعلقات شخصية، فضلًا عن حقيبة اخرى تحتوى على 6 شيكات المحررة كباقى أقساط مستحقة الدفع على أحد المتهمين باقى قيمة الأرض.

 

 

 


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